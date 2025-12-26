LG показала первый в мире 5K OLED и гигантский 52-дюймовый монитор

Компания LG анонсировала сразу три новых монитора, два из которых уникальны в своем классе. Устройства ориентированы на премиальный сегмент и будут официально полноценно представлены на выставке CES 2026, сообщает Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ключевой новинкой стала модель UltraGear evo GM9 (27GM950B) - первый в мире 5K-монитор с подсветкой MiniLED. Устройство оснащено 27-дюймовой IPS-панелью с 2304 зонами локального затемнения. В стандартном режиме монитор работает в разрешении 5K с частотой обновления 165 Гц, а при переключении в режим QHD поддерживает до 330 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 1250 нит.

Второй новинкой стал UltraGear evo GX9 (39GX950B) - первый в мире OLED-монитор формата 5K2K с поддержкой ИИ-апскейлинга. Диагональ панели составляет 39 дюймов, соотношение сторон - 21:9, а радиус кривизны - 1500R. Компания заявляет, что фирменный ИИ-алгоритм повышает разрешение изображения до 5K без значительной нагрузки на видеокарту, однако технические детали работы технологии пока не раскрываются.

Третьей моделью стал сверхширокоформатный монитор с тем же разрешением 5K2K и соотношением сторон 21:9, но с рекордной диагональю 52 дюйма - аналогов такому устройству на рынке пока не существует.

Полноценная презентация всех новинок LG состоится в рамках выставки CES 2026 в январе.