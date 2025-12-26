Фильм азербайджанского режиссера будет представлен на международном кинофестивале

Документальный полнометражный фильм Шамиля Алиева "Создатели - 2" примет участие в конкурсе секции мирового кино XXIV Международного кинофестиваля в Дакке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль пройдет в Дакке (Бангладеш) с 10 по 18 января 2026 года.

Художественно-документальный фильм "Создатели" - это экранное произведение о жизни и творчестве выдающихся азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова и Садыга Дадашева.

На фоне их творчества в фильме рассказывается об исследовании серьезного воздействия коммунистической идеологии на культурное наследие и нравы Азербайджана в ХХ веке. В ходе репрессий 1937 года было уничтожено подавляющее большинство представителей интеллигенции и их родственников. Микаилу Усейнову и Садыгу Дадашеву пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях. Именно после того, как великий лидер Гейдар Алиев возглавил Азербайджан наша интеллигенция ощутила государственную заботу - он спас деятелей культуры от репрессий и всегда заботился об их творчестве.

Фильм "Создатели - 2" создан студией "Салнаме" и производственным центром "Нурфильм" в 2024 году. Режиссер фильма - Шамиль Алиев, сценарист - народный писатель Натиг Расулзаде, оператор - Руфат Сулейманов, композитор - Азер Аскеров, художник-постановщик - Лала Гусейнзаде, продюсеры - Назим Гусейнов и Шамиль Алиев.