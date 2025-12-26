СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

3 декабря в ходе продажи в общей сложности 627 квартир в рамках проектов Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az) была проведена проверка и обеспечена безопасность работы системы с помощью механизмов информационной безопасности, применяемых Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и MİDA.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении СГБ, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Государственного агентства жилищного строительства.

Было отмечено, что в ходе контроля за процессом отбора жилья и мерами информационной безопасности были зафиксированы различные попытки кибератак, которые были оперативно обнаружены и нейтрализованы. В связи с зафиксированными фактами в СГБ возбуждено уголовное дело.

Установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Дж. Сулейманлы и Т. Абдулов с целью ускорения процесса получения жилья на льготных условиях для различных граждан, обратившихся к ним, и предоставления этим гражданам незаконного преимущества в этом процессе, незаконно применили к пользовательской странице, предоставляющей информацию о процессе выбора жилья в информационной системе "Льготное жилье" MİDA, и к интегрированному механизму безопасности специальное программное обеспечение, приобретенное ими ранее и адаптированное с использованием специальных технических средств в области информационных технологий, а также совершили действия, направленные на умышленное создание серьезных препятствий для нормального функционирования компьютерной инфраструктуры, в 11:00 3 декабря 2025 года.

Указанные лица привлечены к уголовной ответственности Службой государственной безопасности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (незаконное вмешательство в компьютерную систему - действия, направленные на неоднократное умышленное воспрепятствование функционированию компьютерной системы путем умышленного ввода компьютерных данных без разрешения).

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по соответствующим деталям.