https://news.day.az/unusual/1805573.html

Редкое природное явление в Китае - ледяные волны на ВИДЕО

Редкое природное явление было зафиксировано на озере Хулун на севере Китая. Как сообщает Day.Az, местные жители сняли на видео так называемые ледяные волны, которые образовались на поверхности озера. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес пользователей.