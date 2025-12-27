https://news.day.az/world/1805579.html Дональд Трамп ожидает продуктивной встречи с Зеленским Президент США Дональд Трамп ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой Володимиром Зеленским на этих выходных. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом глава Белого Дома заявил в интервью Politico. "Я думаю, с ним все пройдет хорошо.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом глава Белого Дома заявил в интервью Politico.
"Я думаю, с ним все пройдет хорошо. Я думаю, что с Путиным все пройдет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что рассчитывает поговорить с российским лидером "так скоро, как я захочу".
