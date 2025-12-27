Дональд Трамп ожидает продуктивной встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой Володимиром Зеленским на этих выходных.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом глава Белого Дома заявил в интервью Politico.

"Я думаю, с ним все пройдет хорошо. Я думаю, что с Путиным все пройдет хорошо", - сказал Трамп, добавив, что рассчитывает поговорить с российским лидером "так скоро, как я захочу".