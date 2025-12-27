Операции по картам Visa в Азербайджане выросли

По состоянию на конец ноября в Азербайджане количество операций, проведенных с использованием платежных карт "Visa", выпущенных резидентными финансовыми организациями (включая платежные карты по статистической единице), составило 130,7 млн, а объем операций - 7,2 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество финансовых операций увеличилось на 36,4 млн, или на 38,6%, а их объем - на 1,4 млрд манатов, или на 24,1%.

В то же время количество операций с использованием карт "Visa", выпущенных нерезидентными финансовыми организациями, составило 721,7 тыс., а их объем - 64 млн манатов.

Отметим, что под операциями по резидентным картам понимаются все транзакции, осуществленные с использованием карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции по нерезидентным картам - это транзакции, проводимые на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.