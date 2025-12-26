В Баку на этой дороге будет ограничено движение

В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева, параллельно проспекту Зии Буниятова, до станции метро "Кёроглу", с 27 декабря с 00:00 будет ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Фатали хана Хойского в Баку.

Как сообщает Day.Az, водителей просят заранее учитывать проводимые работы и пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлениями движения.