https://news.day.az/society/1805373.html В Баку на этой дороге будет ограничено движение В связи со строительством и вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги от улицы Гасана Алиева, параллельно проспекту Зии Буниятова, до станции метро "Кёроглу", с 27 декабря с 00:00 будет ограничено движение транспортных средств на участке от улицы Ахмеда Раджабли до улицы Фатали хана Хойского в Баку.
Как сообщает Day.Az, водителей просят заранее учитывать проводимые работы и пользоваться альтернативными маршрутами в соответствии с направлениями движения.
