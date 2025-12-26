Главный тренер "Араз-Нахчывана" покинул клуб

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" опубликовал официальное заявление о прекращении сотрудничества с главным тренером Эльмаром Бахшиевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб.

На заседании Исполнительного комитета было проведено обсуждение результатов команды в первой половине сезона. Поскольку итоги признаны неудовлетворительными, было принято решение о расторжении контракта с Бахшиевым по взаимному согласию. Встреча с тренером прошла в уважительной обстановке, его поблагодарили за вклад в развитие клуба.

Отметим, что Эльмар Бахшиев возглавил "Араз-Нахчыван" в апреле 2024 года. Под его руководством команда заняла третье место в Мисли Премьер-лиге и получила путевку в Лигу конференций УЕФА, где дошла до второго отборочного раунда.

Напомним, ранее появились сообщения, что Бахшиева уволили, однако теперь клуб официально подтвердил добровольный характер расставания.