Сколько зарабатывают учителя в Баку?
В 2025 календарном году средняя месячная зарплата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Баку, подведомственных городскому Управлению образования, составила 1088 манатов.
Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Управлении.
Отмечается, что средняя месячная зарплата воспитателей-педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, составила 590 манатов.
