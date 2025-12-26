Сколько зарабатывают учителя в Баку?

В 2025 календарном году средняя месячная зарплата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Баку, подведомственных городскому Управлению образования, составила 1088 манатов.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщили в Управлении.

Отмечается, что средняя месячная зарплата воспитателей-педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, составила 590 манатов.