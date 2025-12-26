В Турции задержаны 14 футболистов

Турецкая прокуратура постановила взять под стражу 29 человек в рамках уголовного дела о нелегальных ставках на футбольные матчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fanatik, среди задержанных числятся 14 действующих и бывших футболистов.

Одним из наиболее известных фигурантов дела стал экс-вице-президент "Галатасарая" Эрден Тимур, занимавший руководящую должность в стамбульском клубе в период с 2022 по 2024 год.

Ранее Федерация футбола Турции инициировала масштабное расследование, связанное с незаконными ставками. По делу проходят несколько сотен футбольных арбитров и более тысячи игроков, которые подозреваются в причастности к ставкам на матчи со своим участием.