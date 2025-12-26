Стоимость оперативной памяти достигла рекордных значений

Розничные цены на оперативную память продолжают стремительно расти, несмотря на то что за последние месяцы рынок уже пережил многократное подорожание. По состоянию на конец декабря стоимость модулей достигла новых максимумов: отдельные комплекты подорожали до уровня ноутбука MacBook Air, сообщает iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, месяц назад рост цен оценивался в 300-400%, а стоимость отдельных наборов сравнивали с ценой PlayStation 5 Pro. Теперь же планка поднялась еще выше, и, например, комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 объемом 64 ГБ, который в сентябре стоил около €240, в ноябре продавался за €550, а сейчас его цена в европейских магазинах достигает €750.

Согласно данным розничных агрегаторов, минимальная стоимость комплекта DDR5 из двух модулей общим объемом 32 ГБ составляет €300-330. Наборы на 64 ГБ предлагаются по цене от €600-650, а более производительные версии превышают отметку в €800.

Комплекты объемом 128 ГБ оцениваются уже в €1300-1400, тогда как решения на 256 ГБ практически исчезли из свободной продажи.

Сегмент DDR4 также демонстрирует заметный рост. Набор на 32 ГБ стоит от €200, а за 64 ГБ покупателям приходится платить порядка €400.

Резкое подорожание связано с дефицитом чипов памяти, ростом спроса со стороны производителей ИИ-серверов и ограниченными производственными мощностями ведущих поставщиков.