Торговля между Азербайджаном и Китаем - третий рекордный год подряд

Автор: Ибрагим Алиев

Сотрудничество Азербайджана и Китая в последние годы заметно расширилось и уже не ограничивается только торговлей. В 2025 году двусторонняя повестка все отчетливее смещается в сторону экономического взаимодействия на уровне конкретных проектов, в рамках которого Азербайджан укрепляет свой статус удобной и надежной платформы для китайского бизнеса и долгосрочных проектов в Евразии.

За последнее время контакты между Баку и Пекином заметно активизировались. Регулярные политические консультации, обмен визитами на уровне правительств и профильных ведомств, расширение договорно-правовой базы создали устойчивый фон для экономического сотрудничества. Азербайджан последовательно укрепляет свое участие в китайской инициативе "Пояс и путь", а также в развитии Транскаспийского транспортного маршрута, который рассматривается в Пекине как один из наиболее перспективных путей доставки грузов в Европу. Через территорию Азербайджана проходит растущий поток контейнерных перевозок, что усиливает роль страны как логистического узла между Востоком и Западом.

Параллельно расширяется экономическое взаимодействие. Китайские компании наращивают присутствие в сферах строительства, торговли, транспорта, промышленного производства и возобновляемой энергетики. В Азербайджане реализуются проекты с участием китайского капитала, ориентированные не только на внутренний рынок, но и на региональный охват. Такой подход формирует у китайского бизнеса устойчивое понимание Азербайджана как стратегических "ворот" на рынки Южного Кавказа, Каспийского региона и сопредельных стран.

Посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй, подводя итоги развития двусторонних отношений за 2025 год, подчеркнула впечатляющую динамику торгово-экономического сотрудничества. По ее словам, за январь-октябрь объем товарооборота между двумя странами достиг 2,44 млрд долларов, что на 21,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что по итогам года этот показатель вновь обновит исторический максимум, став третьим подряд рекордным годом для двусторонней торговли. Дипломат также отметила, что Китай сохраняет статус крупнейшего источника импорта для Азербайджана и входит в число ведущих торговых партнеров страны.

При этом ключевым моментом стало углубление инвестиционного и технологического сотрудничества. Китайские компании постепенно переходят от модели поставок к размещению производств на территории Азербайджана. Показательным примером стал проект китайской компании BYD, запустившей производство электробусов в Азербайджане. Первая партия из 50 машин уже поставлена, а до конца года планируется выпуск 300 электробусов, которые будут эксплуатироваться в Баку, Нахчыване и Карабахе. Этот проект наглядно демонстрирует изменение формата присутствия китайского бизнеса, ориентированного на локализацию и долгосрочную работу.

Размещение подобных производств в Азербайджане объясняется рядом факторов. Страна располагает выгодным географическим положением на пересечении ключевых транспортных коридоров, развитой логистической инфраструктурой и стабильной внутренней ситуацией. Для китайских компаний это означает возможность выстраивать цепочки поставок, опираясь на надежную транзитную и производственную базу. Дополнительным преимуществом является ориентация Азербайджана на индустриализацию и развитие несырьевого сектора, что создает благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Важную роль играет и энергетическая повестка. Азербайджан активно развивает проекты в сфере возобновляемой энергетики, привлекая зарубежные технологии и инвестиции. Для китайского бизнеса, обладающего значительным опытом в "зеленых" технологиях, это открывает дополнительные возможности. Совместные проекты в этой сфере позволяют Пекину расширять свое технологическое присутствие, а Баку - ускорять модернизацию энергетического сектора и снижать нагрузку на традиционные источники энергии.

С точки зрения Китая, Азербайджан удобен и как региональная платформа. Производства и логистические центры, размещенные в стране, позволяют обслуживать сразу несколько направлений - Южный Кавказ, Каспийский регион, Центральную Азию и европейское направление. Такой формат снижает издержки, упрощает маршруты и повышает устойчивость бизнеса к внешним изменениям мировой конъюнктуры. Для Азербайджана это означает приток инвестиций, создание рабочих мест и расширение промышленной базы.

Дополняет эту картину растущее доверие на политическом уровне. Баку и Пекин демонстрируют схожие подходы к принципам суверенитета, невмешательства и прагматичного экономического сотрудничества. Это формирует предсказуемую среду для бизнеса, где долгосрочные проекты могут планироваться без резких политических колебаний. Именно этот фактор часто становится определяющим при выборе площадки для инвестиций.

В результате Азербайджан постепенно закрепляет за собой статус не просто торгового партнера Китая, а полноценной платформы для китайского бизнеса в Евразии. Страна объединяет в себе функции логистического узла, производственной базы и регионального распределительного центра. Такая модель отвечает интересам обеих сторон и отражает общий тренд перехода от количественного роста торговли к качественному углублению экономического взаимодействия.

С учетом текущей динамики можно ожидать, что роль Азербайджана в китайских экономических планах будет только усиливаться. Для Китая это удобная и надежная опора на западном направлении, для Азербайджана - источник технологического развития и диверсификации экономики. Именно в этом контексте сотрудничество между двумя странами приобретает стратегическое измерение и формирует долгосрочную основу для взаимной выгоды.