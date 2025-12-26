Инвестиции Китая в обрабатывающую промышленность Азербайджана выросли в 40 раз

По состоянию на первое полугодие 2025 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Китая в Азербайджан составили 405 миллионов долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Евразийского банка развития (ЕАБР), данный показатель значительно вырос по сравнению с 2016 годом, когда объем ПИИ составлял 259 миллионов долларов.

Согласно документу, среднегодовой темп роста ПИИ с 2016 года составил 4,8%, а с 2022 года он практически достиг 9,7% в год.

"Основным драйвером инвестиционного портфеля является обрабатывающая промышленность. На нее приходится 88% китайских инвестиций в Азербайджан - 355 миллионов долларов на первое полугодие 2025 года. Объем инвестиций в сектор вырос почти в 40 раз по сравнению с 2016 годом", - отмечается в отчете.

Аналитики банка также выделяют проекты в сфере электро- и газоснабжения с общим объемом 50 миллионов долларов, что составляет 12,3% портфеля.

"В энергетике компания "Universal Energy" через "Universal Solar Azerbaijan" строит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Гобустанском районе. Объем инвестиций оценивается в 100 миллионов долларов. Параллельно компания "China Datang Overseas" разрабатывает проект солнечной электростанции мощностью 100 МВт с накопительной системой на 30 МВт в районе озера Беюкшор", - говорится в документе.

Что касается обрабатывающей промышленности, ЕАБР отмечает, что компания "BYD" создает предприятие "Electrify Azerbaijan" в Сумгайытском химическом индустриальном парке для сборки электробусов. Первоначальные инвестиции составляют 17 миллионов долларов, а при расширении производства они могут вырасти до 60-94 миллионов долларов.

В Агдамском индустриальном парке частный китайский инвестор открывает завод "Fujiai Azerbaijan", который будет производить лифты и эскалаторы; планируемый объем инвестиций - 2 миллиона долларов. Все проекты, как правило, финансируются за счет собственных средств инвесторов, без прямой бюджетной поддержки Китая.

В отчете подчеркивается, что прямые китайские инвестиции в страны Южного Кавказа продолжают стабильно расти и демонстрируют качественную трансформацию отраслевой структуры. С 2016 года по первое полугодие 2025 года общий объем ПИИ увеличился с 284 миллионов до 690 миллионов долларов. Основная часть инвестиционного портфеля сосредоточена в Азербайджане и Грузии - на них приходится 99% инвестиций.