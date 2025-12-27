https://news.day.az/society/1805582.html В этом селе начались работы по предотвращению паводков В Джебраильском районе стартовали работы по предотвращению паводков в селе Шукюрбейли Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта планируется провести работы для обеспечения благоустройства 1042 семей (I этап - 635 семей), а также построить дренажную сеть, подпорные стены, мосты и систему дождевой канализации.
В этом селе начались работы по предотвращению паводков
В Джебраильском районе стартовали работы по предотвращению паводков в селе Шукюрбейли
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках проекта планируется провести работы для обеспечения благоустройства 1042 семей (I этап - 635 семей), а также построить дренажную сеть, подпорные стены, мосты и систему дождевой канализации.
Работы выполняются Фондом социального развития вынужденных переселенцев (МKSIF). Ожидается, что их стоимость составит 7,149 млн манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре