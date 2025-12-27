В каких случаях могут прекратить выплату пенсии по инвалидности?

Продолжение выплаты пенсий и пособий по инвалидности, назначаемых государством, зависит от определенных условий. В каких случаях пенсия по инвалидности может быть прекращена?

Как передает Day.Az со ссылкой на Metbuat.az, председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что пенсия по инвалидности может быть прекращена в следующих случаях:

"В первую очередь, если при очередной медико-социальной экспертизе будет установлено, что здоровье человека восстановилось и ранее установленная степень инвалидности больше не действует, инвалидность отменяется, и на этом основании выплата пенсии прекращается", - сказал он.

Кроме того, выплата пенсии может быть прекращена также, если выяснится, что человек получил статус инвалида с использованием поддельных или недостоверных документов. "В этом случае инвалидность также аннулируется, а трудовая пенсия прекращается", - добавил Мамедов.