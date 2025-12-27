В Баку женщина едва не оказалась под колесами автобуса

В Баку женщина, перебегавшая дорогу, не оглядываясь по сторонам, едва не оказалась под колесами автобуса.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел утром 25 декабря. К счастью, трагедии удалось избежать - благодаря быстрой реакции водитель сумел вовремя остановить автобус.

Кадры происшествия были распространены в социальных сетях.

Представляем вашему вниманию данное видео: