Кризис идентичности ЕС и его влияние на Южном Кавказе

Европейский союз, заявляя о стремлении быть нейтральным и стратегическим глобальным актором, на практике демонстрирует противоречивую и политически ангажированную политику, особенно на Южном Кавказе, что подрывает его претензии на роль самостоятельного центра силы и снижает доверие к нему как к посреднику и источнику стабильности.

В статье отмечается, что дебаты о роли Европейского союза (ЕС) в мировой политике и его статусе как международного актора сегодня звучат как никогда часто. Отчасти это связано с провозглашенной самим ЕС целью стать самостоятельным центром силы в системе международных отношений. На протяжении большей части текущего столетия Евросоюз пытался выстроить внешнеполитическую стратегию, основанную на определенных ценностях, обозначая своей конечной целью превращение в стратегического и глобального актора, выступающего за многосторонность, укрепление международного права и соблюдение принципа верховенства закона. Основными инструментами для этого традиционно служили механизмы "мягкой силы": акцент на экономическом сотрудничестве и торговле, "предложение" членства в ЕС в случае длительного соблюдения так называемых демократических норм, а также оказание международной помощи регионам и странам, пострадавшим от конфликтов.

"Со временем, по мере того как международная система отходила от доминирования многосторонних институтов в сторону более фрагментированного и регионального взаимодействия, ЕС пытался адаптироваться как на уровне риторики, так и на уровне практики. Война в Украине стала ключевым катализатором этих изменений: отказ Евросоюза от российских энергоресурсов привел к поиску новых форм сотрудничества с соседними регионами на иных условиях. Кроме того, ЕС на институциональном уровне осознал важность ведущей роли в процессах региональной связанности. В результате Евросоюз стал позиционировать себя как высокопринципиального актора во внешних отношениях, действующего по четким правилам и принимающего операционные решения исключительно на основе заявленной нормативной логики.

Однако сопоставление этой риторики с практикой выявляет серьезные несоответствия. Во многих случаях ЕС демонстрировал неспособность последовательно и одинаково подходить к различным региональным контекстам. Несмотря на традиционное признание его экономической мощи - сегодня Евросоюз является второй экономикой мира, обеспечивая 14,7 процента глобального ВВП, - возможности, вытекающие из этого потенциала, далеко не всегда использовались в полной мере. Во-первых, региональная политика ЕС часто оказывалась заложницей отсутствия консенсуса между государствами-членами, что приводило к стратегическому параличу и утрате влияния в пользу других центров силы. Во-вторых, эффективность общей политики Евросоюза нередко ограничивалась доминирующим влиянием одного или нескольких государств-членов", - отмечается в материале.

Подчеркивается, что наиболее наглядным примером этого является Южный Кавказ, где вклад ЕС не всегда соответствовал тем ценностям и принципам, которые он отстаивает в других случаях.

"Это не позволило блоку избежать вовлеченности в геополитическую конкуренцию и привело к восприятию ЕС как политически мотивированного актора, стремящегося влиять на регион не ради общего блага, а исходя из отдельных геополитических расчетов. Для актора, претендующего на глобальное значение, подобная ситуация требует срочного решения. Перед ЕС встает определяющий вызов: сможет ли он преодолеть целый ряд собственных внешнеполитических ограничений и воздействовать на региональные повестки как нейтральный участник, заинтересованный в мире и экономическом росте.

Политика ЕС в отношении Южного Кавказа особенно показательна для ответа на этот вопрос, поскольку именно здесь наиболее отчетливо проявляется природа Евросоюза как глобального актора. На протяжении многих лет ЕС с трудом утверждался в регионе как надежный и беспристрастный участник. Затененный односторонними подходами отдельных государств-членов, брюссельский аппарат не смог завоевать доверие региональных игроков и внести устойчивый вклад в обеспечение мира и стабильности. Хотя в отдельные периоды, например во время председательства Шарля Мишеля, ЕС предпринимал позитивные шаги по содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном, эти усилия почти всегда нивелировались последующими действиями. В 2025 году история, по всей видимости, повторяется", - говорится в статье.

MD напомнило, что в апреле произошло важное событие в двусторонних отношениях между Азербайджаном и ЕС. Кая Каллас, сменившая Жозепа Борреля на посту Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, посетила Азербайджан и провела встречу с Президентом Ильхамом Алиевым для обсуждения двусторонней повестки, ключевых вопросов и нерешенных проблем. Среди тем обсуждения был Южный газовый коридор, а также ключевая роль Азербайджана в развитии Транскаспийского коридора возобновляемой энергетики. Визит, инициированный европейской стороной, был позитивно воспринят в Баку. Впервые за долгое время Брюссель продемонстрировал готовность преодолеть существующие сложности, открыто признать надежность Азербайджана как партнера и внести конструктивный вклад в региональную стабильность. Контакты и двусторонние встречи между Президентом Алиевым и высокопоставленными представителями ЕС продолжались летом и осенью, включая встречи с Кайей Каллас и председателем Европейского совета Антониу Коштой на полях октябрьского саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Параллельно отношения Баку с рядом европейских стран, традиционно настроенных к нему недоброжелательно, несколько смягчились, хотя и без ощутимых практических результатов.

"Однако этот импульс недавно получил серьезный удар. 2 декабря 2025 года Европейский союз и Армения приняли новую Стратегическую повестку партнерства ЕС-Армения, заменившую приоритеты сотрудничества, действовавшие с 2017 года. Помимо расширения сфер взаимодействия, включая искусственный интеллект, документ затрагивает вопросы, имеющие прямое и серьезное значение для мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. В частности, в нем лица, арестованные Азербайджаном за преступления, совершенные на его суверенной территории, именуются "заключенными", что противоречит международному праву и возрождает ключевой элемент уже завершившегося конфликта. Более того, в контексте нормализации отношений в документе необъяснимым образом отсутствуют ссылки на целый ряд договоренностей, объявленных сторонами на Вашингтонском саммите в августе 2025 года, включая соглашение по Маршруту мира и процветания Трампа, или Зангезурскому коридору, а также любые упоминания о достигнутом прогрессе в установлении межгосударственных отношений.

Кроме того, документ прямо противоречит парафированному проекту мирного соглашения, статья 7 которого прямо предусматривает отсутствие сил "третьих сторон" на взаимной границе. Стратегическая повестка призывает к "полной операционализации" Европейской миссии в Армении (EUMA), игнорируя неоднократно выраженную Азербайджаном обеспокоенность по поводу роли этой миссии. Подобные шаги лишают ЕС возможности претендовать на какую-либо политическую нейтральность в регионе. Риторика раздела, посвященного внешней и оборонной политике, носит откровенно проармянский характер: даже меры "по укреплению доверия" между сторонами упоминаются в контексте освобождения "заключенных и задержанных". Баку, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что любые ссылки на элементы уже завершившегося конфликта являются неприемлемыми и представляют собой попытку отката от исторических шагов, предпринятых в этом году", - повествуется в статье.

Автор отмечает, что последние события стали отрезвляющим и одновременно крайне своевременным напоминанием о том, что, несмотря на стремление ЕС позиционировать себя как стратегического актора, способного обеспечивать региональную субъектность и содействовать устойчивому миру, он по-прежнему далек от реализации этого статуса. Содержание самого документа, равно как и общий подход ЕС к данной ситуации, прямо противоречат образу актора, который он стремится транслировать в своей официальной риторике. Теоретически Евросоюз должен был бы действовать с осторожностью, учитывая уникальность и чувствительность текущего момента, и одновременно предпринимать практические шаги, способствующие взаимному доверию сторон. Политически это означало бы отказ от разделяющей риторики, исправление ошибок прошлых периодов и устранение, а не усугубление барьеров на пути к миру.

"С экономической точки зрения ЕС мог бы мобилизовать адекватную поддержку обеим странам, прежде всего за счет инвестиций в местную инфраструктуру и создания среды возможностей и роста. В определенной степени это уже происходит, например, через поддержку Брюсселем операций по разминированию в Азербайджане. Однако, как и в случае со Стратегической повесткой, опубликованной в ноябре, подобные позитивные шаги зачастую оказываются в тени односторонней риторики, непропорционально склоняющейся в сторону Армении.

Помимо угрозы прогрессу, достигнутому между Азербайджаном и Арменией, последние действия ЕС напрямую подрывают и его собственную более широкую повестку, направленную на превращение в ведущего актора в формирующемся мировом порядке, где ключевую роль будут играть связанность и экономическая устойчивость. В случае Евросоюза это напрямую связано с инициативой Global Gateway, запущенной в 2021 году для направления значительных финансовых ресурсов в сферы, испытывающие, согласно официальному определению, инвестиционный дефицит. Речь идет о разнице между текущим объемом инвестиций и тем уровнем, который считается необходимым для решения существующих проблем. Представленная в декабре 2021 года, Global Gateway была нацелена на наращивание инвестиций ЕС в цифровизацию, чистую энергетику, транспорт, здравоохранение и образование по всему миру.

Логика этой программы двоякая: с одной стороны, поддержка местных и региональных экономик и обществ через модернизацию, с другой - создание инвестиционных возможностей для частного сектора государств-членов. Таким образом, ЕС стремится одновременно повысить собственную конкурентоспособность как актора и занять ведущую роль в развитии глобальной связанности и стимулировании экономического роста. В частности, сегодня у Евросоюза насчитывается 14 партнерств в сфере критически важных сырьевых ресурсов по всему миру. Среди них - проекты Себзорской и Рогунской гидроэлектростанций в Таджикистане, а также объекты в Узбекистане и Кыргызстане. В целом в рамках Global Gateway ЕС обязался направить 2,5 миллиарда евро только на поддержку проектов в сфере критически важных минералов в Центральной Азии.

Согласно официальным разъяснениям ЕС, подобные проекты основываются на принципе работы "вместе с" регионами и странами, а не "вместо" них. Совсем недавно, 26 ноября 2025 года, в Ташкенте состоялся третий Экономический форум ЕС-Центральная Азия. Форум, по итогам которого было подписано шесть новых соглашений в таких сферах, как восстановление экосистем, пограничная безопасность и борьба с наркотрафиком, стал продолжением прогресса, достигнутого на первом саммите ЕС-Центральная Азия в апреле 2025 года. Особое внимание на форуме было уделено развитию Среднего коридора, или Транскаспийского транспортного маршрута, который в официальных документах назван "флагманской инициативой" Global Gateway.

На следующий день после форума, 27 ноября, состоялся Инвестиционный форум по Транскаспийскому транспортному коридору и связанности. Он собрал высокопоставленных представителей Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона, а также международных финансовых институтов и частного сектора. По сути, была создана единая платформа для практического взаимодействия ЕС со странами этих регионов с целью продвижения и модернизации маршрута. Форум, завершившийся, по словам организаторов, мощным сигналом "совместных амбиций", дал старт целому ряду программ по реабилитации автомобильных дорог в странах Центральной Азии, модернизации порта Актау и объявлению нескольких проектов технической помощи совместно с ЕБРР и частным сектором для обеспечения согласованности и тщательного планирования работ. Все эти инициативы являются частью более широкой "Повестки связанности" ЕС, охватывающей Южный Кавказ и Центральную Азию.

Более того, еще до проведения этих форумов в Центральной Азии ЕС уже активизировал свое взаимодействие с Арменией и Азербайджаном по вопросам региональной связанности. Вскоре после Вашингтонского саммита в августе 2025 года обе страны посетили еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, включая визит в Нахчыванский регион Азербайджана. Это априори свидетельствует о значимости текущего момента и о том, что ЕС усиливает двусторонние контакты с Арменией и Азербайджаном, одновременно признавая более широкое значение Южного Кавказа и интегрируя его в центральноазиатский портфель Global Gateway.

Все эти процессы, а также положительная динамика, отмечавшаяся в отношениях ЕС и Азербайджана, еще более подчеркивают недопустимость опубликованной Стратегической повестки ЕС-Армения. Более того, она наглядно демонстрирует противоречия, лежащие в основе внешнеполитической деятельности Евросоюза. С одной стороны, ЕС использует текущий момент, выделяет значительные финансовые ресурсы и даже берет на себя ведущую роль в институционализации и объединении своей работы в нескольких регионах. Его деятельность по Среднему коридору подтверждает это: уже предпринимаются конкретные шаги на форумах и саммитах, что, по словам европейских чиновников, свидетельствует о переходе "от потенциала к реализации". С другой стороны, ЕС одновременно осуществляет политически мотивированные действия, игнорирующие региональные реалии и исторический контекст, отодвигающие на второй план международное право и усиливающие геополитическую конкуренцию на Южном Кавказе.

Все это подтверждает важную истину: реальная природа Европейского союза как геополитического актора по-прежнему остается неопределенной. Дипломаты в Брюсселе, отвечающие за стратегию внешних действий блока, так и не смогли сформировать единую и четкую внешнеполитическую идентичность. Пока этот разрыв сохраняется, имидж и репутация ЕС как легитимного центра силы в системе международных отношений будут оставаться под пристальным вниманием и критическим анализом", - говорится в материале.