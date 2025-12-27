В Баку рассматривают допуск такси на автобусные полосы? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Как мы сообщали ранее, на вчерашнем заседании Милли Меджлиса было выдвинуто предложение разрешить такси в Баку пользоваться автобусными полосами. Депутат Васиф Гафаров отметил, что этот шаг поддержал бы внедрение интеллектуальных транспортных систем, снизил бы автомобильные заторы и в итоге облегчил бы повседневное передвижение граждан.
В связи с этим Day.Az обратился к Агентству наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Руководитель пресс-службы ведомства Турал Оруджов отметил, что организация автобусных полос направлена на обеспечение бесперебойного и интенсивного движения автобусов, а также оперативных транспортных средств.
"Въезд личного транспорта на автобусные полосы запрещен. Попадание частных легковых автомобилей на такие полосы создает препятствия как для движения десятков автобусов, так и для своевременной доставки тысяч пассажиров к месту назначения. Вопрос допуска и использования автобусных полос такси в настоящее время не рассматривается".
