Объем кредитов в Карабахе и Восточном Зангезуре превысил полмиллиарда манатов

По состоянию на 1 декабря текущего года объем кредитных вложений по Карабахскому экономическому региону составил 525,324 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка, этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 841 тыс. манатов, или на 0,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 39,4 млн манатов, или на 8,1%.

В отчетный период средняя процентная ставка по кредитным вложениям в указанном регионе составила 19,77%.

За рассматриваемый период из общего объема кредитов 524,708 млн манатов были размещены в национальной валюте, а 616 тыс. манатов - в свободно конвертируемой валюте.

В то же время по состоянию на 1 декабря текущего года объем кредитных вложений в Восточно-Зангезурском экономическом районе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1 млн манатов, или на 41,1%, а в годовом выражении - на 1,5 млн манатов, или на 6,3%, достигнув 24,534 млн манатов.

Средняя процентная ставка по данному показателю в отчетный период составила 14,37%.

В указанный период 15,674 млн манатов кредитов были размещены в национальной валюте, а 8,860 млн манатов - в свободно конвертируемой валюте.

Таким образом, совокупный объем кредитных вложений по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим регионам за отчетный период достиг 549,858 млн манатов.

Отметим, что по состоянию на 1 декабря 2025 года общий объем кредитных вложений по регионам Азербайджана составил 29,685 млрд манатов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 281,7 млн манатов, или на 1%, а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - на 2,3 млрд манатов, или на 8,5%.