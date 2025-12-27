Сколько льготных кредитов получили предприниматели на освобожденных территориях?

По состоянию на 1 декабря АО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" (ФРБА) предоставил предпринимателям, работающим в освобожденных территориях, льготные кредиты на общую сумму 45,6 млн манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минэкономики, в рамках механизма "Поддержка предпринимателей в освобождённых территориях" также действует гарантийно-субсидийная программа. Государство предоставляет до 90% гарантии по кредитам и субсидирует до 10 процентных пунктов годовой ставки на срок до 36 месяцев, включая льготный период до половины срока кредита.

По данным фонда, с начала года по 43 проектам предприниматели получили гарантии на 47,8 млн манатов по кредитам на 55,9 млн манатов. На субсидирование процентов выделено 14,4 млн манатов. Основные направления деятельности предпринимателей - промышленность, сельское хозяйство, услуги и туризм, что способствует оживлению экономики региона.

Для упрощения подачи заявок действует электронная система "Электронный кредит и гарантия", позволяющая предпринимателям направлять заявки без визита в банк.