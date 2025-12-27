Гороскоп на 27 декабря

Сегодня звезды гороскопа обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к его огромным возможностям! Овну под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня ему по плечу. Овну может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Телец

Сегодня Телец будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Тельца рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Близнецы

Сегодня Близнецы будут буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что им захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Близнецов не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня им достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Близнецам довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Рак

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Рака. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Раку может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Рак сегодня способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Рак придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Лев

Сегодня Лев имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Лев сегодня настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Дева

Сегодня Дева имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ей весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Деву это вряд ли смутит: она настроена по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Девы могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Дева будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Весы

Сегодня Весы будут настроены подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет их доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ними и так согласны, Весы все-таки сумеют найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Они могут умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Весов сегодня настрой. Ну а если они все же сумеют переключить эту свою бурную энергию на конкретные дела, то результат может порадовать их гораздо больше, чем сомнительная победа в споре.

Скорпион

Сегодня за что бы Скорпион ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Скорпион будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Скорпиона, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Стрелец

Сегодня Стрелец способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Стрелец способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня ни думали об его заносчивости, Стрелец не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Козерог

Сегодня Козерог даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Козерогу будет тесно в узком кругу близких и друзей - ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для него сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Козерога о многом задуматься.

Водолей

Сегодня Водолею не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Водолей полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа склоняют Рыб продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит им нужный результат. День наделяет Рыб уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Рыб и их умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать их мнение, волей-неволей идя на компромиссы.