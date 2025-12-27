https://news.day.az/world/1805581.html Рекордный снегопад обрушился на итальянские Альпы - ВИДЕО В итальянской части Альпийских гор зафиксирован рекордный снегопад. Как сообщает Day.Az, в курорте Прато Невозо за сутки выпало около 1,5 метра снега, а в некоторых высокогорных районах слой снега достиг почти трех метров.
