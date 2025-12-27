Рекордный снегопад обрушился на итальянские Альпы

В итальянской части Альпийских гор зафиксирован рекордный снегопад.

Как сообщает Day.Az, в курорте Прато Невозо за сутки выпало около 1,5 метра снега, а в некоторых высокогорных районах слой снега достиг почти трех метров.