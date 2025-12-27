https://news.day.az/tourism/1805635.html В двух городах Польши закрыли аэропорты В Польше в городах Люблин и Жешув временно закрыты аэропорты для обеспечения государственной безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, об этом сообщили в диспетчерской службе района полётной информации "Варшава". "Аэропорты Люблин и Жешув закрыты для обеспечения государственной безопасности", - говорится в сообщении.
Закрытие аэропортов означает, что они не смогут принимать и отправлять самолёты примерно до 08:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени). Кроме того, были закрыты и узловые диспетчерские районы, отвечающие за воздушное движение над Польшей.
