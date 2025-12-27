В китайских автомобилях найдена серьезная проблема

Владельцы автомобилей китайского производства столкнулись с неожиданной проблемой в зимний период. При использовании обогрева заднего стекла у ряда машин происходило растрескивание триплекса.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на зарубежные СМИ.

Как отмечается, в сети начали массово появляться фотографии поврежденных задних стекол, сопровождаемые резкими отзывами со стороны недавно купивших автомобили автовладельцев.

Основной причиной инцидентов, по данным специалистов, является некорректная работа системы подогрева. Нагревательные элементы, функционирующие по схеме положительного и отрицательного контакта, могут выходить из строя даже при незначительных нагрузках.

В результате возникает локальный перегрев, стекло быстро нагревается и не выдерживает температурного напряжения, что приводит к его разрушению.