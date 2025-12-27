Samsung, LG и Panasonic утратят позиции на фоне роста Skyworth

Мировые поставки телевизоров в 2026 году сократятся в годовом исчислении, о чем говорится в прогнозе ведущего института маркетинговых исследований AVC Revo.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, китайский рынок сократится на 4,8% из-за недостаточного внутреннего спроса, в Северной Америке показатели останутся на прежнем уровне, а в Европе ожидается снижение. Рост на развивающихся рынках, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, замедлится из-за роста цен на хранение данных.

Производственные мощности продолжат переноситься из Китая в другие страны, при этом TCL и Hi-Tech расширят производство в Мексике в 2025-2026 годах. Hisense и TCL расширяют производство за рубежом, в то время как иностранные компании сокращают свою деятельность: Samsung понесла убытки в третьем квартале, LG терпит убытки несколько кварталов подряд, Funai продала свой североамериканский бизнес, а Panasonic планирует сократить свою деятельность.

Skyworth приобрела Funai и получила лицензию от Panasonic, и ожидается, что поставки под ее собственной маркой достигнут 11 миллионов единиц в 2026 году, впервые войдя в пятерку лидеров.

Рост продаж мини-LED и телевизоров с диагональю более 85 дюймов замедлится; Ожидается незначительный рост продаж OLED-телевизоров примерно до 6,6 миллиона единиц; продажи 8K-телевизоров достигнут лишь 100 000 единиц и продолжат снижаться; продажи RGB-телевизоров могут достигнуть 500 000 единиц к 2026 году.