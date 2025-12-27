Комета 3I ATLAS вскоре исчезнет из поля зрения земных наблюдений

Межзвездная комета 3I/ATLAS пройдет на минимальном расстоянии от Регула - яркой звезды созвездия Льва и последнего заметного ориентира на ее видимом пути по небу.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, после этого события у небесного тела больше не ожидается сближений с яркими звездами: во второй половине следующего года объект полностью исчезнет из поля зрения земных инструментов. Комета продолжает двигаться строго по рассчитанной траектории к запланированному на март будущего года сближению с Юпитером.

Сейчас 3I/ATLAS находится на расстоянии чуть более 273 млн км от Земли. С момента максимального сближения 19 декабря она уже удалилась от нашей планеты на 4,5 млн км. Особый интерес к объекту по-прежнему вызывает крайне малый наклон его орбиты к эклиптике - именно этот параметр ранее использовался в спорах о возможном искусственном происхождении кометы. Благодаря такому положению ее путь по небесной сфере проходит внутри привычного зодиакального круга.

В настоящее время комета находится в созвездии Льва и движется в сторону созвездия Рака, границу которого пересечет в начале января. Во второй половине зимы она окажется в созвездии Близнецов, где и встретится с Юпитером. При этом направление ее движения противоположно видимому ходу Солнца по небу. После прохождения Близнецов 3I/ATLAS сначала исчезнет из поля зрения наблюдателей, а затем окончательно покинет Солнечную систему.