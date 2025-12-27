https://news.day.az/world/1805588.html Массовое ДТП с участием 56 автомобилей произошло в Японии В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей в ночь на субботу, 27 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NTV. Авария произошла в японской префектуре Гумма. Большой грузовик следовал по трассе Канэцу в районе города Минаками, однако его занесло и он встал.
Массовое ДТП с участием 56 автомобилей произошло в Японии
В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей в ночь на субботу, 27 декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NTV.
Авария произошла в японской префектуре Гумма. Большой грузовик следовал по трассе Канэцу в районе города Минаками, однако его занесло и он встал. В грузовик врезались следовавшие за ним легковые автомобили, в результате произошел пожар.
Местные жители сообщили, что ДТП произошло на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места аварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре