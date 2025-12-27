Мбаппе посетил матч Марокко - Мали на Кубке африканских наций

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе присутствовал на стадионе Принца Мохаммеда в Рабате во время матча группового этапа Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали (1:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский футболист пришел на матч в джерси сборной Марокко с "двойкой" на груди - номером Ашрафа Хакими, с которым они вместе выступали за "ПСЖ" с 2021 по 2024 год. Сам Хакими начал этот матч со скамейки запасных.

Отметим, что после двух туров у сборной Марокко четыре очка, у Мали - два.