https://news.day.az/sport/1805607.html Мбаппе посетил матч Марокко - Мали на Кубке африканских наций - ВИДЕО Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе присутствовал на стадионе Принца Мохаммеда в Рабате во время матча группового этапа Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали (1:1).
Мбаппе посетил матч Марокко - Мали на Кубке африканских наций - ВИДЕО
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе присутствовал на стадионе Принца Мохаммеда в Рабате во время матча группового этапа Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали (1:1).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французский футболист пришел на матч в джерси сборной Марокко с "двойкой" на груди - номером Ашрафа Хакими, с которым они вместе выступали за "ПСЖ" с 2021 по 2024 год. Сам Хакими начал этот матч со скамейки запасных.
Отметим, что после двух туров у сборной Марокко четыре очка, у Мали - два.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре