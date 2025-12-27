Китай ввел санкции против ряда оборонных компаний США

Китай ввел санкции против ряда американских оборонных компаний и физических лиц в связи с поставками вооружений Тайваню.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, Министерство иностранных дел КНР объявило о введении ограничительных мер в отношении 10 физических лиц и 20 оборонных компаний США. Решение было принято в ответ на продажи американского оружия Тайваню.

В санкционный список, в частности, вошел филиал корпорации Boeing в Сент-Луисе, участвующий в поставках вооружений острову. Также под ограничения попали основатель Anduril Industries и девять топ-менеджеров оборонных компаний, а также Northrop Grumman Systems Corporation и L3Harris Maritime Services.

Санкции предусматривают заморозку активов указанных компаний и частных лиц на территории Китая, запрет на ведение бизнеса с китайскими организациями и гражданами, а также ограничения на въезд в страну.