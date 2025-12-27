https://news.day.az/world/1805587.html Стрельба в офисе шерифа произошла в США Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press. По ее сведениям, пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают правоохранители.
Стрельба в офисе шерифа произошла в США
Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press.
По ее сведениям, пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают правоохранители.
Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.
Подозреваемый в стрельбе мертв. Личность подозреваемого не раскрывается.
