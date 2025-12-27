Стрельба в офисе шерифа произошла в США

Как минимум два человека пострадали в результате стрельбы в офисе шерифа округа Шошоне (штат Айдахо).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная газета Shoshone News-Press.

По ее сведениям, пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия работают правоохранители.

Информация о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.

Подозреваемый в стрельбе мертв. Личность подозреваемого не раскрывается.