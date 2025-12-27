Как начиналась депортация азербайджанцев из Армении

Автор: Лейла Таривердиева

"Азербайджанский народ, обладающий древней историей государственности и культуры, за последние два века неоднократно сталкивался с лишениями, депортациями и геноцидами. После переселения армян на исконные земли Азербайджана - в результате резни и незаконного переселения азербайджанцев в 1905-1907, 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах сотни тысяч наших соотечественников покинули родной край и нашли убежище в Азербайджане".

Об этом говорилось в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему Западного Азербайджана, проходившей в Баку в начале декабря.

23 декабря исполнилось 78 лет со дня принятия советским руководством постановления, ставшего роковым для коренного населения нынешней Армении. 23 декабря 1947 года Иосиф Сталин подписал постановление Совета министров СССР "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". Постановление указывало "Переселить в 1948-1950 годах на добровольных началах в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР 100 тысяч колхозников и другое азербайджанское население из Армянской ССР, из них: 10 тысяч человек - в 1948 году, 40 тысяч человек - в 1949 году и 50 тысяч человек - в 1950 году".

Это был сговор Москвы, дашнаков и армянской церкви против азербайджанского народа. Он был задуман и реализован, лишив азербайджанцев земель их предков, сломав судьбы сотням тысяч людей. Процесс превращения отбираемых у тюрков территорий в "древнеармянские земли", начавшийся в начале ХХ века, после Второй мировой войны успешно продолжился и завершился окончательной этнической чисткой в 1987-1989 годах.

На азербайджанские земли планировалось переселить армян спюрка. То есть депортация должна была создать условия для мнимой "репатриации" армян диаспоры, никогда не имевших отношения к этим землям. В 1945 году католикос от имени армянского народа обратился к Сталину: "Мы питаем большую надежду, что государственная и дипломатическая мудрость Советского Союза найдет средства и пути устранения этой несправедливости, которой подвергся наш народ во время Первой мировой войны". 21 ноября 1945 года вышел указ советского правительства, позволяющий массовое переселение армян в Советскую Армению. 22 февраля 1946 года председатель Совмина СССР Сталин подписал новый документ о практических мерах по переселению зарубежных армян. Путем агитации удалось завлечь на "историческую родину" несколько десятков тысяч человек, однако очень скоро те начали разбегаться, увидев, что все не так, как рисовала пропаганда. В конце концов, на границах с Турцией и Ираном пришлось поставить заслоны, преграждающие путь желающим сбежать "репатриантам".

Хотя в декабрьском постановлении депортация лицемерно называлась "добровольной", на самом деле людей изгоняли с земель своих предков против их воли.

Как ранее рассказал Day.Az историк Ильгар Нифталиев, 10 марта 1948 года последовало новое постановление Совета министров СССР "О мероприятиях по переселению колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР". После этого постановления переселение населения стало обретать организованный характер. Был составлен план переселения, согласно которому уже в 1948 году предстояло переселить азербайджанцев из 53 сел 9 районов Армении. 295 семей предстояло переселить из Еревана в села и поселки Абшерона.

План был составлен так, что уже в 1948 году не должно было остаться ни одного азербайджанца в Эчмиадзинском, Октемберянском районах, районе им. Берия. В совершенно секретном докладе министра внутренних дел Армянской ССР генерал-майора Григорьяна от 3 мая 1948 года "О настроениях среди азербайджанского населения Армении в связи с предстоящим его переселением в Азербайджанскую ССР" отмечалось: "Нами были зафиксированы многочисленные факты высказываний азербайджанцев об их нежелании переезжать на новое местожительство, посещение некоторыми из них кладбищ, где они оплакивали могилы родных и молились о том, чтобы их не переселили".

И, тем не менее, реализовать намеченное планом в установленные сроки не удалось. К концу 1951 года было переселено 37 387 человек вместо 100 тысяч. Официальные документы объясняли это нерадивостью местных руководителей, отдельных министерств и организаций, слабыми темпами строительства домов для переселенцев на новых для них местах. В результате на 1 января 1951 года половина переселенных семей не была обеспечена жильем. Затянувшаяся адаптация сопровождалась массовыми заболеваниями малярией.

За первое полугодие 1951 года уехали обратно в Армению 215 семей. Правда, правительство республики приняло специальное постановление, предусматривающее "осуществление практических мероприятий по возвращению самовольно выбывших из районов планового вселения переселенцев и о закреплении их в районах и колхозах Кура-Араксинской низменности".

К требуемому сроку осуществить переселение запланированного количества азербайджанских семей из Армении не удалось. Более того, ссылаясь на объективные трудности, правительство республики возбудило перед Советом министров СССР ходатайство об уменьшении в 1952 году втрое плана переселения населения в Кура-Араксинскую низменность.

Даже когда переселенческая кампания утратила свой накал, постепенный, медленный исход азербайджанцев, почувствовавших во всей полноте второсортность своего положения в Армении, стал неизбежным и постепенно приобрел форму постоянной тенденции вплоть до распада СССР, рассказал Ильгар Нифталиев.

Отметим, что депортация осуществлялась с негласным участием дашнаков под патронажем самого Микояна. Интересно, что и с азербайджанской стороны этой грязной операцией руководил так же этнический армянин.

Показательна драматическая судьба жителей азербайджанского села Лембели. В декабре 1949 года в село прибыли сто машин с армянской милицией. Азербайджанцы были насильно выдворены из своих домов. При этом были погибшие и раненые. По словам очевидцев, тяжело раненых увозили якобы в больницу, но никаких сведений о них больше не поступало. Людям приходилось уезжать, так как армянские боевики (между боевиками и милицией разницы в Армении не было никогда) угрожали им смертью и насилием. Чтобы снять с себя ответственность, местными властями был составлен фиктивный документ о якобы желании большинства колхозников переехать в Азербайджанскую ССР.

Такие же фиктивные документы составлялись и во время последней волны депортации азербайджанцев из Армении. Людей, обобранных до нитки, заставляли подписывать документы о якобы продаже своих домов, а затем грузили в товарные вагоны и отправляли в Азербайджан.

Армянские чиновники утверждают, что 160 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в 1987-1989 годах, получили от армянского правительства компенсацию. Это невероятная ложь, которая заставляет усомниться: а действительно ли в Ереване хотят мира?