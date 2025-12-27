В Азербайджане внедряется цифровая библиотечная система.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве культуры.

Было отмечено, что в ведении Министерства культуры действуют Национальная библиотека Азербайджана, Республиканская детская библиотека им. Ф. Кочарли, Республиканская молодежная библиотека им. Дж. Джаббарлы, Республиканская библиотека для слабовидящих и 75 централизованных библиотечных систем.

В фондах библиотек министерства насчитывается более 19 миллионов книг.

"С целью обновления библиотечных фондов и поддержки деятельности субъектов книжной индустрии ежегодно проводится конкурс "Приобретение изданий", и по решению соответствующей комиссии специалистов закупаются книги с высоким художественно-эстетическим содержанием и качеством. Этот процесс, ставший традицией, в последние годы расширился: в 2023 году было приобретено 41 098 экземпляров 546 наименований, в 2024 году - 49 105 экземпляров 572 наименований, а в 2025 году - 65 450 экземпляров 534 наименований. Всего за последние три года закуплено 155 653 экземпляра 1 652 наименований книг" , - подчеркнули в министерстве.

Было отмечено, что в 2025 году в связи с цифровизацией библиотечно-библиографических процессов в централизованных библиотечных системах была внедрена программа KOHA (Автоматизированная библиотечно-управленческая система), и более 850 000 книг были внесены в электронный каталог. В настоящее время ведется работа по запуску мобильного электронного приложения библиотеки, интегрированного с программой KOHA, для общественного пользования.

Министерство также разъяснило порядок закупки книг. Было отмечено, что для составления издательского плана и организации конкурса "Приобретение изданий" создается соответствующая комиссия, включающая специалистов в области культуры, науки, литературы, образования и других смежных сфер. При закупке иностранных изданий на заседаниях комиссии могут консультативно участвовать и другие специалисты из библиотечной и издательской сферы, внося свои предложения. В январе каждого года комиссия составляет издательский план на текущий год на основе рукописей, представленных в министерство, и государственных заказов.

Приоритетными темами издательского плана являются:

издания, предназначенные для удовлетворения государственных нужд;

работы по результатам научных исследований в области культуры;

литеатурные произведения высокой художественной ценности;

книги о национальных обычаях, традициях, праздниках, исторических символах и топонимах;

работы по этнографии и фольклору Азербайджана;

произведения, посвященные национальному культурному наследию и национальной кулинарии;

исследования о культурном ущербе, нанесенном Азербайджану в результате агрессии Армении, актах вандализма в Карабахе;

произведения об Отечественной войне;

учебники, методические пособия для детских музыкальных, художественных и художественно-изобразительных школ;

работы о выдающихся деятелях литературы, искусства и общественной жизни, монографии и мемуары;

новые работы по различным направлениям культурного наследия.

"Рукописи рассматриваются для включения в издательский план на основании заявок, представленных в министерство. В феврале каждого года проводится конкурс "Приобретение изданий", о котором объявляется на официальном сайте министерства и в СМИ. Издания должны быть представлены комиссии в течение 30 дней с момента объявления конкурса; позднее представленные материалы не принимаются. Издания с содержательными или полиграфическими дефектами, а также с общим тиражом менее 300 экземпляров (для многотомных изданий - менее 300 экземпляров на том) не закупаются.

При закупке рукописей уделяется особое внимание количеству экземпляров, авторскому праву и качеству. В конкурсе могут участвовать издательства, редакции журналов, полиграфические предприятия, другие юридические лица, а также авторы (правообладатели), имеющие идентификационный номер налогоплательщика, или через издательства, в которых их книги были напечатаны.

Что касается гонораров, то авторам выплачивается вознаграждение только за работы, подготовленные по заказу министерства. За рукописи, напечатанные при поддержке министерства, гонорар не предусмотрен", - заявили в Минкульте.