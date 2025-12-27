Сколько газа закупает Грузия у Азербайджана?
В январе-ноябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана природный газ на сумму 202,3 млн долларов США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Только в ноябре Грузия закупила у Азербайджана природного газа на 31 млн долларов США, что на 14% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
За первые 11 месяцев текущего года общий объем импорта природного газа в Грузии составил 364 млн долларов США, что на 1,4% больше показателя аналогичного периода 2024 года.
В отчетный период поставки природного газа в страну распределялись следующим образом: из России - на 161 млн долларов США, из Объединенных Арабских Эмиратов - на 275,4 тыс. долларов, из Китая - на 185,3 тыс. долларов, из Ирана - на 135,4 тыс. долларов.
Напомним, что в 2024 году Грузия импортировала 2,315 млрд кубометров природного газа на общую сумму 435,5 млн долларов США, из которых 1,664 млрд кубометров стоимостью 254,3 млн долларов пришлось на долю Азербайджана.
