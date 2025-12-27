https://news.day.az/world/1805651.html Появились кадры с места крупного ДТП в Японии - ВИДЕО В Сети появились кадры с места крупного дорожно-транспортного происшествия в префектуре Гумма. Как передает Day.Az, на опубликованных видеозаписях и фотографиях видно последствия массовой аварии с участием грузовиков на скользкой дороге. По данным японских СМИ, один из грузовиков занесло, после чего он развернулся поперек проезжей части.
По данным японских СМИ, один из грузовиков занесло, после чего он развернулся поперек проезжей части. В остановившееся транспортное средство врезался другой грузовик, что спровоцировало цепную реакцию столкновений. В результате один из автомобилей загорелся, и пламя быстро перекинулось на другие машины.
Движение на данном участке дороги в обоих направлениях по-прежнему перекрыто.
