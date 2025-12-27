Появились кадры с места крупного ДТП в Японии

В Сети появились кадры с места крупного дорожно-транспортного происшествия в префектуре Гумма.

Как передает Day.Az, на опубликованных видеозаписях видно последствия массовой аварии с участием грузовиков на скользкой дороге.

По данным японских СМИ, один из грузовиков занесло, после чего он развернулся поперек проезжей части. В остановившееся транспортное средство врезался другой грузовик, что спровоцировало цепную реакцию столкновений. В результате один из автомобилей загорелся, и пламя быстро перекинулось на другие машины.

Движение на данном участке дороги в обоих направлениях по-прежнему перекрыто.