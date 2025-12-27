https://news.day.az/sport/1805666.html «Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» "Манчестер Юнайтед" захотел купить футболиста "Реала" Джуда Беллингема. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает OK Diario. По информации издания, манкунианцы предложат за 22-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов евро.
"Манчестер Юнайтед" захотел купить футболиста "Реала" Джуда Беллингема.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает OK Diario.
По информации издания, манкунианцы предложат за 22-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов евро. Самому Беллингему английский клуб готовит шестилетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, что почти в два раза превышает его оклад в "Реале".
Соглашение Беллингема с мадридским клубом действует до июня 2029 года. В нем прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. Отмечается, что "Реал" не планирует расставаться с футболистом, но в дальнейшем позиция команды будет зависеть от выступления игрока.
