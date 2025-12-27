"Манчестер Юнайтед" захотел купить футболиста "Реала" Джуда Беллингема.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает OK Diario.

По информации издания, манкунианцы предложат за 22-летнего атакующего полузащитника 200 миллионов евро. Самому Беллингему английский клуб готовит шестилетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год, что почти в два раза превышает его оклад в "Реале".

Соглашение Беллингема с мадридским клубом действует до июня 2029 года. В нем прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. Отмечается, что "Реал" не планирует расставаться с футболистом, но в дальнейшем позиция команды будет зависеть от выступления игрока.