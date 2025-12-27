Автобус занесло на обледеневшей дороге

В Актау из-за гололеда автобус во время движения потерял управление, начал скользить и развернулся на проезжей части.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на опасную ситуацию, водитель сумел остановить транспорт, пострадавших нет.

Представляем вашему вниманию данное видео: