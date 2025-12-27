https://news.day.az/world/1805664.html Автобус занесло на обледеневшей дороге - ВИДЕО В Актау из-за гололеда автобус во время движения потерял управление, начал скользить и развернулся на проезжей части. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на опасную ситуацию, водитель сумел остановить транспорт, пострадавших нет. Представляем вашему вниманию данное видео:
Автобус занесло на обледеневшей дороге - ВИДЕО
В Актау из-за гололеда автобус во время движения потерял управление, начал скользить и развернулся на проезжей части.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на опасную ситуацию, водитель сумел остановить транспорт, пострадавших нет.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре