В этом городе дерево украсили тысячей гирлянд

Индийское дерево Кочи затмило все новогодние ёлки в этом году.

Как передает Day.Az, это не искусственная конструкция, а реально огромное растение - на нём больше тысячи разных гирлянд и LED-лент.

Сотни людей собрались Форт-Кочи, чтобы хоть мельком увидеть её гигантскую светящуюся крону и полюбоваться звёздами, шарами, глиняными колокольчиками.