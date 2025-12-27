https://news.day.az/world/1805661.html В этом городе дерево украсили тысячей гирлянд - ВИДЕО Индийское дерево Кочи затмило все новогодние ёлки в этом году. Как передает Day.Az, это не искусственная конструкция, а реально огромное растение - на нём больше тысячи разных гирлянд и LED-лент.
В этом городе дерево украсили тысячей гирлянд - ВИДЕО
Индийское дерево Кочи затмило все новогодние ёлки в этом году.
Как передает Day.Az, это не искусственная конструкция, а реально огромное растение - на нём больше тысячи разных гирлянд и LED-лент.
Сотни людей собрались Форт-Кочи, чтобы хоть мельком увидеть её гигантскую светящуюся крону и полюбоваться звёздами, шарами, глиняными колокольчиками.
