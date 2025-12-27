По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Мингячевирском детском неврологическом санатории организовано новогоднее празднество для детей

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в преддверии Нового года для детей, проходящих лечение в Мингячевирском детском неврологическом санатории, было организовано праздничное мероприятие.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Общественном объединении IDEA.

Отмечается, что на праздничном мероприятии волонтеры Общественного объединения IDEA вручили детям подарки и провели вместе с малышами различные развлекательные игры и активности. Эта инициатива подарила детям счастье и праздничное настроение в канун Нового года.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой как в различных регионах нашей страны, так и ряде стран мира регулярно реализуются широкомасштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, медицинскую, социальную, экологическую и другие сферы. Организация мероприятий, особенно в праздничные дни, в детских домах, интернатах, а также для детей, нуждающихся в лечении и особой заботе, является одним из основных направлений этих инициатив. Подобные мероприятия проводятся регулярно с целью порадовать детей, лишенных опеки и нуждающихся в повышенном внимании, чтобы они могли в полной мере ощутить атмосферу праздника.