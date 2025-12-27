Ветер усилится

На 28-29 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанный период в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской Автономной Республике, а также в Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Товузе, Шемкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале и Гобустане ожидается западный ветер.

Скорость ветра, по прогнозам, составит от 13,9 до 20,7 метра в секунду.

