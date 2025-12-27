https://news.day.az/world/1805650.html Яркий метеор осветил ночное небо над Японией - ВИДЕО Яркий метеор осветил ночное небо над Японией близ горы Фудзи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Яркий метеор осветил ночное небо над Японией - ВИДЕО
Яркий метеор осветил ночное небо над Японией близ горы Фудзи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре