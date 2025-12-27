На этой улице в Баку увеличено количество полос

На улице Аббасгулу ага Бакиханова в столице реализован новый проект, направленный на обеспечение более свободного движения транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на данном участке завершены работы по нанесению дорожной разметки.

Согласно изменениям, на отрезке улицы Аббасгулу ага Бакиханова от пересечения с улицей Самеда Вургуна до пересечения с улицей Рашида Бейбутова был устранен эффект "бутылочного горлышка", а количество полос движения увеличено с двух до трех.