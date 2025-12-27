Названы самые безопасные семейные кроссоверы

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли 10 самых безопасных семейных кроссоверов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список Mazda CX-30 2025 года. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) оценило безопасность этого японского кроссовера на пять баллов из пяти возможных. Пятизвездочный рейтинг безопасности получили еще два кроссовера Mazda. Речь идет о Mazda CX-50 и CX-90 2026 модельного года.

В топ-10 самых безопасных семейных кроссоверов также вошли Volvo XC90 2025 года, Genesis GV60 2026 года, Mazda CX-90 2026 года, Genesis GV80 2025 года, Kia Telluride 2025 года, Honda CR-V 2026 года, Hyundai Ioniq 5 2025 года и Hyundai Palisade 2025 года.