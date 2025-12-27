Аэропорты Литвы потеряли более €800 тыс. из-за незаконных поставок

Международные аэропорты Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге на фоне ситуации с контрабандой сигарет с помощью метеорологических зондов понесли убытки в размере более €800 тыс.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную компанию Lietuvos Oro Uostai.

"Авиакомпании, предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры понесли из-за закрытия аэропортов, вызванных несанкционированными полетами метеозондов, с начала года убытков на 800 тыс. евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние два месяца осени, в период наиболее активной фазы незаконных полетов, убытки составили €200 тыс.