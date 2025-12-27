В Азербайджане по мере приближения праздников на рынках наблюдается оживление, что вызывает вопросы относительно цен на продукты питания. Рост потребительского спроса перед праздниками особенно заметен на рынке мяса. На праздничных столах чаще всего востребованы индейка и курятина, что естественным образом влияет на рост цен на эти продукты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, комментарий по этому вопросу дал председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана" Мурват Гасанов. Он отметил, что цены на курятину, произведённую промышленным методом, снижаются.

"Спрос на индейку увеличивается в зимние месяцы, особенно в праздничные дни, следовательно, ожидается небольшое повышение цены на индейку. Индейка в Азербайджане не производится в промышленном объёме, то есть нет масштабного производства для продажи. Сейчас цена индейки составляет 18-20 манатов за килограмм, а в праздничные дни она может вырасти до 25 манатов. Отмечу, что это не постоянное повышение, после праздников цена вернётся к прежнему уровню", - пояснил М.Гасанов.

Он также добавил, что индейка в Азербайджане в основном потребляется в декабре, январе и феврале.

"В течение года один человек в среднем потребляет около полкилограмма индейки. Поэтому объём производства в стране покрывает внутренний спрос. На человека приходится примерно 18-20 килограммов курятины. В последние месяцы распространение болезни ящура среди крупного рогатого скота увеличило спрос на курятину и мясо птицы. Например, в 2024 году среднее потребление яиц на человека составляло 147 штук, а в этом году этот показатель вырос до 184 штук. Потребление курятины увеличилось с 16 до 20 килограммов в год. Это связано с подорожанием говядины и вспышками болезни ящура. В целом один человек в Азербайджане потребляет около 34 килограммов мяса, из которых 20 килограммов приходится на курятину. Курятина более здоровая и доступная по цене", - добавил он.