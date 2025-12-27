https://news.day.az/sport/1805711.html Футболист «Реала» померился силами с тигром в зоопарке - ВИДЕО Футболист мадридского "Реала" Дин Хейсен посетил частный зоопарк в ОАЭ, где попробовал свои силы в необычном соревновании - перетягивании каната с тигром. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, естественно, испанский игрок оказался бессилен перед мощным хищником.
Кроме того, Хейсен поиграл с крокодилами и львами, а также покормил медведя.
