Футболист «Реала» померился силами с тигром в зоопарке

Футболист мадридского "Реала" Дин Хейсен посетил частный зоопарк в ОАЭ, где попробовал свои силы в необычном соревновании - перетягивании каната с тигром.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, естественно, испанский игрок оказался бессилен перед мощным хищником.

Кроме того, Хейсен поиграл с крокодилами и львами, а также покормил медведя.