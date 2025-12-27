https://news.day.az/culture/1805713.html Стало известно состояние здоровья народного поэта Наримана Гасанзаде Стационарное лечение народного поэта Наримана Гасанзаде продолжается. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА, сообщили в Центральной клинической больнице. Сообщается, что его состояние остаётся стабильно-тяжелым. Отметим, Нариман Гасанзаде был госпитализирован некоторое время назад из-за проблем с почками.
