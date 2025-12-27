Стало известно состояние здоровья народного поэта Наримана Гасанзаде

Стационарное лечение народного поэта Наримана Гасанзаде продолжается.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА, сообщили в Центральной клинической больнице.

Сообщается, что его состояние остаётся стабильно-тяжелым.

Отметим, Нариман Гасанзаде был госпитализирован некоторое время назад из-за проблем с почками.