Тяжелое ДТП с автобусом в Гватемале

Не менее 15 человек погибли, еще 19 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса на Межамериканском шоссе в Гватемале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Diario de Centro América.

"На 174-м км Межамериканского шоссе произошла крупная авария", - говорится в сообщении издания в соцсети X.

По данным журнала, предварительное число погибших составляет 15 человек, в том числе 11 мужчин, три женщины и один несовершеннолетний. Кроме того, 19 пострадавших были доставлены в больницы.

На месте происшествия были задействованы 10 подразделений спасателей.