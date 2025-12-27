https://news.day.az/world/1805705.html Тяжелое ДТП с автобусом в Гватемале - более 10 погибших Не менее 15 человек погибли, еще 19 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса на Межамериканском шоссе в Гватемале. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил журнал Diario de Centro América. "На 174-м км Межамериканского шоссе произошла крупная авария", - говорится в сообщении издания в соцсети X.
По данным журнала, предварительное число погибших составляет 15 человек, в том числе 11 мужчин, три женщины и один несовершеннолетний. Кроме того, 19 пострадавших были доставлены в больницы.
На месте происшествия были задействованы 10 подразделений спасателей.
