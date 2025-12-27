Завершились индивидуальные соревнования чемпионата Азербайджана по дзюдо U14

27 декабря завершились индивидуальные соревнования чемпионата Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, на третий день соревнований, проходивших в Абшеронском олимпийском комплексе, на татами вышли 129 спортсменов в шести категориях.

Были определены призеры среди девушек в весовых категориях 44- кг, 57- кг, 70+ кг, а среди юношей - в весовых категориях 46+ кг, 60+ кг и 73+ кг.

Отметим, что чемпионат страны завтра завершится командными соревнованиями.

Медалисты третьего дня:

Девушки

44- кг

Айла Мамедли

Фатима Али

Саида Сафарли

Нармин Нифтализаде

57- кг

Арзу Иманзаде

Сунай Меджидова

Захра Мадатзаде

Жаля Годжаева

70+ кг

Аснад Ильясова

Мина Джабраилзаде

Юноши

46- кг

Мухаммед Сафаров

Али Гурбанлы

Камал Гасанли

Кянан Ганджалиев

60- кг

Кянан Исмаилов

Рафаил Джахид Сараби

Расул Рустамли

Тимур Шульман

73+ кг