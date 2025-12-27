В Нахчыване легковой автомобиль повредил газопровод

В Нахчыване легковой автомобиль столкнулся с газопроводом, в результате чего линия стала непригодной для эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло в селе Бичанек Шахбузского района. В результате аварии газопровод был поврежден. В целях безопасности подача газа была приостановлена для 450 абонентов в селах Гёмюр, Агбулаг и Бичанек.

После завершения восстановительных работ подача природного газа на указанный участок будет возобновлена.