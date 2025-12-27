https://news.day.az/world/1805704.html В Германии снесли недавно построенную электростанцию - ВИДЕО Власти Германии снесли свою самую современную угольную электростанцию, построенную всего 6 лет назад. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На её возведение правительством Ангелы Меркель было потрачено более 3 миллиардов евро.
Власти Германии снесли свою самую современную угольную электростанцию, построенную всего 6 лет назад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На её возведение правительством Ангелы Меркель было потрачено более 3 миллиардов евро.
