В Германии снесли недавно построенную электростанцию

Власти Германии снесли свою самую современную угольную электростанцию, построенную всего 6 лет назад.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На её возведение правительством Ангелы Меркель было потрачено более 3 ​​миллиардов евро.